Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Djiku bilmecesi!

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray derbisine hazırlanırken Rodrigo Becao'nun Kayserispor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmesiyle gözler Alexander Djiku'ya çevrildi.

Ganalı futbolcunun asıl pozisyonu stoper. Son Kayserispor maçı dışında da hep bu bölgede görev yaptı. Djiku, Galatasaray ile Kadıköy'de oynanan derbide Mauro Icardi'ye adım attırmayarak takımın en iyilerinden biri olmuştu. 29 yaşındaki futbolcunun kendi bölgesinde oynaması halinde orta saha için iki aday var.

MERT HAKAN VE KRUNIC

Bunlardan ilki Mert Hakan Yandaş. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11'de başladığı Konyaspor maçındaki performansıyla vasatı aşamamıştı. Diğer aday ise İsmail Kartal'ın ısrarla transfer ettirmesine rağmen son haftalarda forma vermediği Rade Krunic. Her iki futbolcu da performans anlamında riskli tercihler olacak.

Djiku, Kayserispor mücadelesinde bu bölgede görev yaptı ve çok iyi bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu orta sahaya dinamizm ve direnç kattı, onun sayesinde Fred daha önde oynayıp hücum gücünü artırdı.

STOPER İKİLİSİ KİM OLACAK?

Becao'nun cezası nedeniyle Djiku'nun derbide de orta sahada oynaması halinde stoper ikilisi Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü olacak gibi görünüyor. Bunun nedeni Serdar Aziz'in haftalardır kadroya alınmaması, Leonardo Bonucci'nin de uzun süre sonra ilk kez Kayseri maçında sadece son 8 dakikada oynaması. Ancak Çağlar'ın istikrarsız formu ve Oosterwolde'nın stoperde zaman zaman sıkıntı yaşaması, Galatasaray'ın yüksek hücum gücü karşısında soru işareti yaratıyor.