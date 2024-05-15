Son dakika haberi: Galatasaray’dan golcü atağı! Ayoub El Kaabi...

Galatasaray'ın, Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



ICARDI İLE OYNATMA PLANI



Yönetimin, El Kaabi'nin menajeriyle iletişime geçtiği ve kontrat pazarlığı yaptığı iddia edildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Faslı forveti çok istediği ve zaman zaman Icardi ile oynatmayı planladığı aktarıldı. 30 yaşındaki santrforun ise Galatasaray'a gelmeyi istediği kaydedildi.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDEMEYECEK



Cimbom, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan El Kaabi için bonservis ücreti ödemeyecek. Ancak başarılı oyuncu için belli bir imza parası verilmesi planlanıyor.

G.SARAY'IN İSTEDİĞİ ÜCRET



El Kaabi'nin ise yıllık 3.5 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği vurgulandı. Galatasaraylı idarecilerin bu rakamı düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü. Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen El Kaabi'ye Avrupa'nın önemli kulüplerinin de teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

YUNANİSTAN'DA KALMAK İSTEMİYOR



Öte yandan haziran ayı itibariyle serbest konumda olacak El Kaabi'nin, Yunan temsilcisinde kalmayı düşünmediği kaydedildi. Bunun yanı sıra deneyimli golcünün geleceğinin kısa süre içinde netleşeceği öğrenildi. Ayoub El Kaabi bu sezon Olimpiakos'ta toplam 43 maça çıktı. Ayoub El Kaabi bu sezon Olimpiakos'ta toplam 43 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 32 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı.

F.BAHÇE'YE KARŞI OYNADI



Bir dönem ülkemizde Hatayspor forması giyen El Kaabi, Olympiakos formasıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda önemli performanslar sergilemişti. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan golcü oyuncu, kariyerinde Al-Sadd SC, Wydad AC, HB FC ve RS Berkane gibi takımlarda da forma giymişti. Fas Milli Takım'ında da 44 karşılaşmada boy gösteren El Kaabi, 22 gol kaydetme başarını göstermişti. [Sabah]