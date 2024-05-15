Son dakika haberi: Trabzonspor’da yeni sezon kadrosu şekilleniyor! 2 yıldız yolcu...

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Bordo-Mavili ekip, transfer konusunda şimdiden harekete geçti. Fırtına, 2 yıldızının şimdiden biletini kesti ve önümüzdeki sezonda takımdan gönderilmeleri konusunda karar alındı.

PAUL ONUACHU KENDİSİ GÖRÜŞECEK

Trabzonspor'un kadroda tutmak istediği Onuachu için Southampton ilk etapta 15 milyon Euro fiyat belirledi. Bordo-Mavililer ise yeniden dev forveti kiralamak istiyor. İngiliz ekibi şimdilik bu öneriye kapıyı kapatırken, Onuachu'nun İngiliz ekibiyle bizzat görüşeceği ve Trabzonspor'a transferi konusunda kolaylık talep edeceği öğrenildi. Onuachu bu sezon 20 lig maçında 14 gol, 4 asistlik performansıyla alkış aldı.

VISCA PERFORMANSIYLA PARLADI!

Bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla fark yaratan Edin Visca, ligde son 3 maçta yaptığı 5 asistle dikkat çekti. 34 yaşındaki yıldız, ligde 35 karşılaşmada forma giyerken, 4 gol attı, 12 asist yaptı. Bosnalı futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 kez ağları havalandırıp, 5 gol pası verdi. Toplamda 6 gol, 17 asiste ulaşan Visca, üst üste oynanacak zorlu Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmalarında Fırtına'nın en önemli kozu olacak.

FOUNTAS VE PEPE KESİN YOLCU

Yaz döneminde 1 senelik sözleşme imzalanan Nicolas Pepe, gelecek yıl takımda olmayacak. İmza parasıyla birlikte 3 milyon 350 bin Euro ücret alan Fildişili yıldız, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezon kadro planlamasında yok. Pepe'nin yanı sıra yabancı sayısı 12'ye düşeceği için Fountas'ın da ayrılması planlanıyor. Yunan futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

BORDO-MAVİLİLER TAKTİK ÇALIŞTI

Karadeniz ekibi, 18 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Başakşehir maçının taktik provalarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, son 5 maçını kazanan Başakşehir'i ekibiyle analiz ederken, oyuncu grubuna da sık sık uyarılarda bulunuyor. Lig üçüncülüğünün önemine vurgu yapan Avcı'nın, "Kupa finalini şimdi düşünmeyeceğiz. En önemli maçımız Başakşehir ile. Disiplinli ve akıllı oynayıp, kazanacağız" dediği öğrenildi.