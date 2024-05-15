Son dakika Trabzonspor haberi: Ertuğrul Doğan açıkladı! Onuachu için 15 milyon Euro...

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Radyo'ya verdiği demeçte, Paul Onuachu'nun takımda kalmasını istediklerini ancak kulübünün kiralamaya yanaşmadığını dile getirdi. Doğan, "Southampton, Onuachu için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Görüşmelerimiz sürüyor. Pepe ve Orsic için de hocamızın raporunu bekleyeceğiz. Şubat ayından bu yana transferde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an itibarıyla 4 oyuncunun transferini bitirdik. Buna 3 ismi daha ekleyebiliriz. Bu hafta da bir futbolcu ile görüşeceğiz" dedi. Doğan, kulübün borcunun 4.5 milyar TL olarak açıklanmasıyla ilgili soruya ise "Aylık borçlar ödenmeseydi, takım çok farklı bir durumda olabilirdi. Ancak bu sıkıntılardan hiç hayıflanmadım, sadece takıma destek olunmasını istedim" cevabını verdi. Ertuğrul Doğan, altyapıdan taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.



YABANCI HAKEME 'HAYIR' DEMEYİZ



Ziraat Türkiye Kupası finaline değinen Doğan, "Türk futbolunun 75 bin taraftarın önünde oynanacak olan bir karşılaşmaya ihtiyacı var. Yabancı VAR hakemi ve yarı otomatik ofsayt sistemi bu finalde olacak. Trabzonspor, yabancı hakem konusunda adaletin olduğu yerde. Yurt dışından iyi hakemler gelebilir ancak iyi hakemleri kim gönderir? Böyle maçlar için yabancı hakemlerin gelmesi mümkün, hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.