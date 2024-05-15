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Giriş Tarihi: 15.5.2024 11:18

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan Weghorst'a kanca

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Weghorst’a kanca

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda Bordo-Mavili kulüp için gündeme Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst geldi.

Trabzonspor, forvet arayışlarını sürdürürken gündeme Beşiktaş'ın eski Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst geldi. Trabzonspor'un forvet transferinde ilk hedefinin Paul Onuachu olduğu ancak 15 milyon Euro istenen Nijeryalı'nın ardından ilk tercih edilecek ismin Wout Weghorst olduğu kaydedildi. Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, bu transferde istekli olduğu belirtildi.

Trabzonspor'da diğer forvet adaylarının ise Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho ve Dinamo Zagreb'in Hırvat golcüsü Bruno Petkovic olduğu yazıldı. Iheanacho'nun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, Petkovic 2025 yılına dek Zagreb formasını terletecek. Bu sezon Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Wout Weghorst, 29 maçta forma giydi ve 7 gol, 4 asistlik performansa imza attı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan Weghorst'a kanca
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