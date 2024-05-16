Almanya EURO 2024 kadrosunu açıkladı! İlkay Gündoğan ve Deniz Undav...

Açıklanan aday kadroda İlkay Gündoğan ve Deniz Undav yer alırken, Leon Goretzka, Mats Hummels, Niklas Süle ve Timo Werner gibi yıldızlar kadroya çağırılmadı.

AÇILIŞ MAÇI 14 HAZİRAN'DA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanlar, 14 Haziran'da turnuvanın ilk maçına İskoçya ile çıkacak. Panzerler, turnuvada A Grubu'nda İskoçya, Macaristan ve İsviçre ile mücadele edecek.