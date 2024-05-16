Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan genç oyunculara mesaj! "Bu forma sizin onurunuz"

OKUL EĞİTİMİNİZİ TAMAMLAYIN

Gençlere şimdiden bir kariyer planlaması içine girmeleri gerektiğini hatırlatan Avcı, "Bu tür maçların kazananı veya kaybedeni yoktur. Kazandığınız en önemli şey, deneyimdir. Futbolla birlikte okul eğitiminizi de tamamlayın. Beslenme alışkanlıklarınıza ve düzenli yaşamaya dikkat edin. Sorumlu olduğunuz forma, Trabzonspor forması. Sadece sahada değil her alanda bunu en iyi şekilde temsil edin ve onurla taşıyın" ifadelerini kullandı.