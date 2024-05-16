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Giriş Tarihi: 16.5.2024 22:14 Son Güncelleme: 16.5.2024 22:28

TFF 1. Lig play-off yarı finalinin adı belli oldu!

TFF 1. Lig play-off yarı finalinin adı belli oldu!

Trendyol 1. Lig 1. Tur maçında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Çorum FK yarı finalde Boluspor'u eleyen Bodrum FK ile oynayacak.

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK, 2. tura yükseldi.

Ahlatcı Çorum FK, 2. turda Bodrum FK ile play-off finaline çıkma mücadelesi verecek.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Emre Kargın, Hakan Karabalcık, Hüseyin Aylak

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Toure, Landre (Dk. 46 Ologo), Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 74 Eren Aydın), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 46 Atakan Akkaynak), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Adem Doğan), Verheydt (Dk. 85 Ahmet Sağat)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 78 Kharaishvili), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 68 Cem Ekinci), Vukovic (Dk. 78 Skhirtladze), Candeias, Amaral, Kouakou (Dk. 46 Beridze-Dk. 50 Barış Alıcı), Sheidaev

Goller: Dk. 33 Verheydt, Dk. 60 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+4 Candeias (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 77 Mehmet Yılmaz, Dk. 85 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 58 Atakan Akkaynak, Dk. 82 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK)

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TFF 1. Lig play-off yarı finalinin adı belli oldu!
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