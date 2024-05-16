TFF 1. Lig play-off yarı finalinin adı belli oldu!

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK, 2. tura yükseldi.
Ahlatcı Çorum FK, 2. turda Bodrum FK ile play-off finaline çıkma mücadelesi verecek.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Emre Kargın, Hakan Karabalcık, Hüseyin Aylak
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Toure, Landre (Dk. 46 Ologo), Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 74 Eren Aydın), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 46 Atakan Akkaynak), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Adem Doğan), Verheydt (Dk. 85 Ahmet Sağat)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 78 Kharaishvili), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 68 Cem Ekinci), Vukovic (Dk. 78 Skhirtladze), Candeias, Amaral, Kouakou (Dk. 46 Beridze-Dk. 50 Barış Alıcı), Sheidaev
Goller: Dk. 33 Verheydt, Dk. 60 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+4 Candeias (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 77 Mehmet Yılmaz, Dk. 85 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 58 Atakan Akkaynak, Dk. 82 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK)