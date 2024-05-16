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Giriş Tarihi: 16.5.2024

TFF’den dev adım!

TURGUT DOĞAN
TFF’den dev adım!

Bu anlaşmayla daha nitelikli hakem yetiştirme imkânına kavuşacaklarını belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Geleceği kurtarmak için çalışıyoruz” dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi ile Pamukkale, Ankara, Ege, Gazi ve Marmara Üniversiteleri arasında iş birliği protokolü imzalandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi imza töreninde yaptığı konuşmada, "Dünyada hakem sayısında ciddi düşüş var. Yeni nesiller hakem olmak istemiyor. Yaptığımız protokolle 5 üniversitede futbol hakemliği sertifika programı açılacak. Böylelikle daha nitelikli hakem yetiştirme imkânına kavuşacağız. Bu iş birliği, yeni üniversitelerimizin katılımıyla devam edecek.



Günü değil geleceği kurtarmak için çalışıyoruz. Bu işler meyvesini 3-5 yıl sonra verecek. Sabretmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Büyükekşi, hakem maaşlarında ağustos ayında gerekli iyileştirmelerin yapılacağını da kaydetti. TFF Hakem Akademisi Direktörü Erden Or ise kuruldukları 2023 Ocak'tan bu yana yaptıkları çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi.
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TFF’den dev adım!
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