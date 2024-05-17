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Giriş Tarihi: 17.5.2024 15:20

Fenerbahçe'den Mourinho gelirse o yıldızı getirecek!

Fenerbahçe’den Mourinho gelirse o yıldızı getirecek!

Pazar günü Galatasaray'ın karşısına mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Mourinho'yu getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli takım için flaş bir iddia gündeme geldi. Mourinho'nun gelmesi halinde takıma getireceği ilk isim belli oldu.

Pazar günü Galatasaray karşısında kader maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'yi yakından takip ettiği ortaya çıkan Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesinden sonra yapacağı ilk transfer ortaya çıktı.

YENİ ORTA SAHA: PIERRE-EMILE HOJBJERG

Akşam'ın haberine göre, Jose Mourinho'nun gündemindeki futbolcu Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg. Sezon sonunda Premier Lig ekibi Tottenham'a veda etmesi beklenen Höjbjerg için çalışmalar başladı.

İngiltere'den gelen bilgilere göre ise Höjbjerg de yeni bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Bundan dolayı 28 yaşındaki yıldız oyuncunun eski hocası Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de bir kez daha bir araya gelmesi muhtemel olarak görülüyor.

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Fenerbahçe'den Mourinho gelirse o yıldızı getirecek!
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