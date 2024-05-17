Gençlerbirliği'nde "Arda Güler'ken biz niye kederliyiz?" sorusu

Başkent ekibinde Niyazi Akdaş'ın istifa etmesinin ardından mart ayında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Osman Sungur, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in haklarının Fenerbahçe'ye devri, Gençlerbirliği'nin son durumu ve kırmızı-siyahlı kulübün hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'in ligde oynadığı son maçlarda ilk 11'de görev verdiği Arda Güler'i Gençlerbirliği'nin, bir kez olsun A Takım forması giymeden İstanbul'a gönderdiğine dikkati çeken Osman Sungur, "Hadi sizden öncekiler yanlış yaptı, Arda Güler'i bir kez olsun A Takım forması giymeden İstanbul'a gönderdi. Siz neden adeta senet kırdırır gibi sözleşmeden doğan haklarınızdan vazgeçtiniz? Bakın Arda oynadıkça Fenerbahçe kazanıyor. Arda seviniyor, Fenerbahçe seviniyor, biz ise kederleniyoruz. Arda Güler'ken biz neden kederliyiz? 'Keşke' diyoruz şöyle olsaydı, böyle olsaydı, hem de kaç keşke var" diye konuştu.

Gençlerbirliği altyapısını en kısa sürede eski günlerine taşımanın "görevleri" olduğunu vurgulayan Sungur, "Ama söylediğim gibi Beştepe'de görev alan her teknik adam bunu bilmeli. Efendim işte çok gençler, yeterli değiller, biraz daha yetişmesi lazım, takımın iddiası, benim kariyerim... Hayır Gençlerbirliği'nde öncelik her zaman altyapıdır her zaman Gençlerbirliği'nin kimliğidir" ifadelerini kullandı.

AFRİKA ATASÖZÜ: KAYBETMEM; YA KAZANIRIM YA ÖĞRENİRİM

Kırmızı-Siyahlı camianın karşısına play-off'a kalmış bir takımın başkanı olarak çıkamamanın üzüntüsünü yaşadığını aktaran Sungur, Tuzlaspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında yedikleri gol sonucunda hedefe ulaşamadıklarını hatırlatarak "Ancak futbol 30 saniyede dünyaları da kazanabileceğiniz yahut her şeyden de olabileceğiniz bir yarış" dedi.

"Sezonun yükünü bu 30 saniyeye yükleyemeyiz" ifadesini kullanan Sungur, "Suçu yalnızca hakem hatasına da bağlamak istemiyorum, bu iş oraya kalmamalıydı. Ben bu özeleştiriyi yapıyorken herkesin, hakemlerden MHK'ye kadar ciddi öz eleştiri yapması gerekiyor" diye konuştu. Sezonun tamamının hatta Gençlerbirliği'nin son 3 yılının iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Osman Sungur, şöyle devam etti.

"Neredeyse altı ayda bir kongreye giden kulüp oldu Gençlerbirliği. Bu kadar çok kongrenin yapıldığı bir kulüpte planlı programlı bir yönetim olamaz, olmadığını da çok yakından müşahede ediyorum. Hani bir söz vardır 'Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.' Geldiğimizde sadece kongre üyelerimizin değil, futbolcularımızın da kongrelerden yorulduğu bir ortam bulduk. Tesiste tam bir güvensizlik ortamı hakimdi. Önce futbolcularımıza kararlılığımızı ve onlara olan inancımızı aşılamaya çalıştık. Futbolcularımız biliyorlardı ki alacakları bir mağlubiyetle camiamıza yaşatacakları ufak bir üzüntüyle kongre kararı almayacak bir yönetim arkalarındaydı. Son saniyelere kadar bizleri umutlandıran futbolcularımı ve teknik ekibimi içtenlikle kutluyorum. Teknik ekibimin ellerinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum."

Osman Sungur, bir Afrika atasözüne atıfta bulunarak "Kaybetmem; ya kazanırım ya öğrenirim. Öğrendiklerimizle gelecek sezonu umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı. Göreve geldikten sonra "takım olarak kazandıkları ve beraber öğrendikleriyle gelecek sezona umutla baktıklarını" ifade eden Sungur, "Şapkamızı önümüze koyacağız. Herkesten de aynı yaklaşımı bekliyoruz. Başarıda ortaksak bu kayıpta da elbette ortağız" diye konuştu.