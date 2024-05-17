Robin van Persie, Heerenveen’in hocası oldu!

Antrenörlük mesleğinin kapsamlı ve zorlu olduğunu aktaran 40 yaşındaki Robin Van Persie, "Bunu büyük bir tutku ve zevkle yapıyorum. Gelişimime devam etmek istiyorum ve antrenörlük rolü bu hedefe mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu nedenle SC Heerenveen'in sunduğu fırsattan memnunum. SC Heerenveen, zengin bir geleneğe ve sadık taraftarlara sahip çok güzel bir kulüp. Kulübün sportif hedeflerine ve antrenör olarak gelişimine katkıda bulunmak harika bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

2019'da futbolculuk kariyerini sonlandıran van Persie, 2020 yılında forvet antrenörü olarak bir başka Hollanda ekibi Feyenoord'da göreve başlamıştı. van Persie, son olarak Feyenoord U18 takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.