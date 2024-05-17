SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Mourinho’ya ikna turları

Derbiyi kazanıp şampiyonluk şansını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de başkanlık yarışındaki iki aday da teknik direktör değişimine gideceklerini açıkladı.



Hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç, Jose Mourinho ile temas kurarken Yıldırım son yaptığı toplantıda, "Gel imzayı attıralım ikimiz de yola onunla devam edelim. Ben kaybedersem ücretinin de yarısını ödeyeceğim" diyerek net mesaj verdi. Ali Koç ise Yıldırım'a yanıt vermezken sportif direktörü Mario Branco'yu Portekizli teknik adamın yanına gönderdi. Yakın zamanda Branco- Mourinho temasının gerçekleşmesi düşünülürken Ali Koç'un da bu görüşmeye katılması bekleniyor.

ROTA DEĞİŞMEDİ

Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler alan Portekizli çalıştırıcı, rotasını Arabistan'a kırmayacak. Yaklaşık olarak senelik 30 milyon Euro'yu reddeden tecrübeli teknik adam, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.