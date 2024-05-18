SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım’ın tek hedefi şampiyonluk

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda açıklamalarda bulundu. Takımın futbolda 10 senedir şampiyon olamadığına vurgu yaparak bu özlemi bitireceklerini belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:



"DEVLETLE KAVGA OLMAZ"

"60 bin üye var. Hiç kimse çıkmayacak mı? Elini taşın altına koymayacak mı? İsterdik ki 5 tane ayrı başkan adayı çıksın. Fenerbahçe'de mal yaratan tek başkan benim. Hep borçtan bahsediliyor ama bıraktığım maddi kaynaktan bahsetmiyorlar. Son yıllarımda mahkemelerle uğraştık. Şimdi gelirsek kafamız tek bir şeye çalışacak: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Tek isteğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Bu şekilde gidersek şampiyon olma şansımız çok az. Ancak uzlaşma ve barışmayla ayağa kalkabiliriz. 4 sene bizden, 6 sene buradan 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Her şey için yeni bir sayfa açalım. Spor kulüpleri devletle kavga edemez. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Tek derdim, 3 Temmuz sonrası oluşan maddi hasarın tespit edilmesi. Masaya oturup konuşup anlaşmamız lazım. O zaman ne borç kalır ne de bir şey..

"İMECE USULÜ ÇALIŞALIM"

Ben başkan olduğumda "Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon" diye bağırıyorlardı. 20 sene boyunca kimse bağırmadı. Bir sürü olay yaşadık, hiç "Ali Şen gelsin konuşsun" demedim. Bana "Gelsin konuşsun" diyorlardı. İşte geldim! Ali Bey ile bir araya geliriz ama önemli olan fikirde anlaşmak. Ben sırf başkan olmak için gelmiyorum. 20 sene yaptım, bana ne katacak başkanlık. Beni anlayın. Ne yapacaksak gelin imece usulü hep birlikte yapalım. Fenerbahçe kolejini yapacağım. Otobüsü kurşunlayan failler belli ancak açıklamak istemiyorlar. Eğer seçilirsek bunun çözümü için uğraşacağız. Devletle kavga etmezsen her şeyi çözersin!"