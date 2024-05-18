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Giriş Tarihi: 18.5.2024 12:43

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Mısırlı stoper: Mohamed Abdelmonem

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a Mısırlı stoper: Mohamed Abdelmonem

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Mısır'ın Al Ahly takımında oynayan ve "Afrika'nın en iyi savunma oyuncusu" olarak gösterilen Mohamed Abdelmonem ile ilgilendiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Foot Mercato'nun haberine göre; Sarı Kırmızılılar Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen Mohamed Abdelmonem ile ilgileniyor.

Haberde 25 yaşındaki stoper için "Afrika kıtasının en iyi savunma oyuncusu" yorumu yapılırken, "Agresif, hızlı ve topla çok rahat hareket eden Mohamed Abdelmonem artık kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Abdelmonem'in Avrupa'ya transfer olabilmek adına yakın zamanda menajerini değiştirdiğin vurgulanırken, futbolcunun Galatasaray'ın yanı sıra Fransız takımı Monaco'nun da listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Bu sezon Al Ahly formasını 31 kez giyen Mısırlı futbolcu 1 kez fileleri havalandırdı. Mohamed Abdelmonem'in kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Mısırlı stoper: Mohamed Abdelmonem
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