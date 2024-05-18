SON DAKİKA HABERİ: Derbinin hakemi Arda Kardeşler için çarpıcı yorum! "Yapay zekaya sorsalar..."

SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve İskender Günen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Arda Kardeşler'in atanmasını yorumladı.

- Merkez Hakem Kurulu, maçın hakemini yapay zekaya bırakmadı ve Arda Kardeşler'i atadı... Sizce doğru bir tercih mi?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Türkiye'nin şu anda bir numaralı hakemi Halil Umut Meler, Trabzon-F.Bahçe maçındaki olaylar nedeniyle karşılaşmayı tatil etmemişti. O yüzden atanmamasını doğru buluyorum. En doğru isim Arda Kardeşler.



BÜLENT TİMURLENK: Federasyonun ne yapay zekasını ne de manuel zekasını anlayabilmem mümkün değil. İlk yarıdaki derbiyi yöneten Arda Kardeşler... Galatasaray'ın son iç saha maçı olan Sivas karşılaşmasını yöneten Arda Kardeşler… Son sezon finalini yöneten yine Arda Kardeşler. Kardeşler bence hiçbir zaman derbi yönetecek bir seviyede olmadı. Yapay zekaya sorsalar bence başka bir isim verirdi ama… Neyse hakem şansı yanında olsun.



İSKENDER GÜNEN: Arda Kardeşler ya da başka bir ismin olması önemli değil. VAR'da kimin olacağı önemli. Çünkü artık işin kolayına kaçılıyor ve maçları VAR yönetiyor.



ALİ GÜLTİKEN: Hakem konusu böyle belirleyiciliği olan maçlarda her zaman öne çıkacaktır. Burada ismin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Arda Kardeşler elbette hak ettiği kriterlerle derbiye atanmıştır ama başka biri de olsaydı aynı tartışmalar oluşacaktı.

ARDA KARDEŞLER'İN KARİYERİ

- Kariyerinde 247 maçta düdük çalan Kardeşler'in yönettiği karşılaşmalarda 128'ini ev sahibi ekip kazanırken, 66'sını deplasman temsilcisi galip bitirdi. 53 müsabaka eşitlikle sonuçlandı. 931 sarı, 52 kırmızı karta başvurdu.

- Galatasaray'ın 20 müsabakasındı yönetirken sarı-kırmızılılar 11'inde güldü, 3'ünü berabere bitirdi. 6'sını yenilgiyle kapattı.

- Fenerbahçe'nin 19 sınavına atanırken, sarı-lacivertliler; 11 galibiyet-2 beraberlik- 6 yenilgiyle ayrıldı.