SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon’da Pepe bilinmezliği

Bordo-Mavililer, dün yapılan antrenmanın ardından İstanbul'a geçti. 22 futbolcunun bulunduğu kafilede tedavisi devam eden Trezeguet ile birlikte, Pepe de deplasmana götürülmedi. Fildişi Sahilli oyuncunun neden kadroda bulunmadığı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Pepe'nin, 2 günlük iznin ardından çarşamba günü bir araya gelen takımla birlikte yer almadığı ifade edildi.

Oyuncunun, yurt dışından geç geldiği iddia edilirken, kulüp yetkilileri hafif ağrılarının bulunduğunu belirtmişti. Son iki idmanda yer alan Pepe'nin İstanbul'a gitmemesine karar verildi.