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Giriş Tarihi: 19.5.2024 11:17 Son Güncelleme: 19.5.2024 11:20

Galatasaray'da taraftara çağrı! Dursun Özbek'ten prim kararı...

Galatasaray’da taraftara çağrı! Dursun Özbek’ten prim kararı...

Trendyol Süper Lig'de bugün ezeli rakibi Fenerbahçe'nin karşısına şampiyonluk için çıkacak olan Galatasaray'da yönetim taraftara çağrı yaptı. Diğer yandan Başkan Dursun Özbek ise derbi galibiyeti için prim kararı aldı.

Karaborsada 100 bin TL'nin üzerinde değer biçilen Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri günler öncesinden tükendi. Ev sahibi Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçına özel görsel şov hazırlığına başladı. 19 Mayıs'ı da kutlayacak sarı-kırmızı tribünler, 5. yıldız mesajı içeren koreografiye imza atacak. Yönetim de taraftara çağrı yaparak maça gelecek herkesin kırmızı renkte giyinmesini istedi.

REKOR FORMA SATIŞI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarların GS Store'lara akın etmesi bekleniyor. Yönetim, olası bir şampiyonluk ilanı sonrasında özellikle forma satışlarının daha da artmasını ve rekor bir gelire ulaşılmasını hedefliyor.

PRİMİ ÖZBEK AÇIKLAYACAK

Yönetim, şampiyonluk için kesenin ağzını da açmış durumda. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğu F.Bahçe'yi yenerek ilan etmek istediklerini söylerken primle de takıma destek olunacak. Galibiyet ve şampiyonluk primi için başkan kesenin ağzını açarken 24. zaferin gelmesi halinde başkanın soyunma odasına inerek miktarı açıklaması bekleniyor.



35 MAÇLIK DEV SERİ

Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Evindeki 35 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra Aslan ligde de 24 maçtır kaybetmiyor.

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Galatasaray'da taraftara çağrı! Dursun Özbek'ten prim kararı...
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