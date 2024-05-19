Galatasaray’da taraftara çağrı! Dursun Özbek’ten prim kararı...

PRİMİ ÖZBEK AÇIKLAYACAK

Yönetim, şampiyonluk için kesenin ağzını da açmış durumda. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğu F.Bahçe'yi yenerek ilan etmek istediklerini söylerken primle de takıma destek olunacak. Galibiyet ve şampiyonluk primi için başkan kesenin ağzını açarken 24. zaferin gelmesi halinde başkanın soyunma odasına inerek miktarı açıklaması bekleniyor.





35 MAÇLIK DEV SERİ

Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Evindeki 35 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra Aslan ligde de 24 maçtır kaybetmiyor.