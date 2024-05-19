Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Diğer maçlara bakmaksızın kendi işimizi kendimiz halledelim

Konyaspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftara teşekkür eden Başkan Korkmaz, "Bugün bu işin burada biteceğine herkes çok inanmıştı. Ligde kalma sorununu ortadan kaldırmak için buraya gelmiştik. Ama istediğimiz gibi olmadı. Rakip erkenden bir kırmızı kart gördü. O iyi mi oldu kötü mü oldu? Bilmiyorum. Sonrasında basit bir penaltıya maruz kaldık. Bir golümüz var, ofsayt mı değil mi? Ondan da emin değilim. Direkten dönen toplarımız var. Aslında alabileceğimiz bir maçtı. Diğer maçlar da istediğimiz gibi bitmedi ama bu zamana kadar bir şekilde geldik. Konyaspor'un gücünü biliyoruz. Fenerbahçe'den nasıl puan aldıysak Galatasaray'dan da o puanı alır kimsenin sonuçlarına bakmaksızın kendi işimizi belki kendimiz halledebiliriz. Taraftarımız, camiamız tüm çağrılarımıza destek oldu. Son maça da tam dolu tribün olsun. İnşallah hep birlikte 3 puan olur ama en kötü 1 puanı alıp diğer maçlara bakmaksızın kendi işimizi kendimiz halledelim. O rahatlığa hepimizin ihtiyacı var. Hiçbir şeyin planını yapamıyorsunuz. O da ertelendikçe ertelendi. Son haftaya kaldı. Zor bir süreç. İnşallah lig istediğimiz gibi biter. 60 otobüse yakın taraftar vardı. Keşke istediğimiz gibi olsaydı. Takımın moral motivasyon olarak sorunu yok. İki haftadır oynanan güzel oyun var. 2-1'den sonra 2-2'ye gelmesi futbolcuları üzmüş. Ben yine de emeklerinden dolayı tebrik ettim. 2 topumuz direkten döndü. Kayserispor açısından bakınca onlar da can havli ile oynuyorlar. Bu sezon bayağı şeyler yaşandı. Kayserispor başkanı kırmızı karta tepki gösterdi. Bizim oyuncumuzun da sarı kartı vardı bizde de tereddüt oldu. Normal değil ama bu senaryoları bu sene gördük" diye konuştu.