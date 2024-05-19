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Giriş Tarihi: 19.5.2024 23:40 Son Güncelleme: 19.5.2024 23:50

SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! "Kabul edilecek şeyler değil"

SON DAKİKA: Dursun Özbek’ten flaş açıklamalar! Kabul edilecek şeyler değil

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden buluyor. Lig başladığından beri hakemleri tartaklayın, tokatlayın. İzmir'de şey yapın peşine düşün hakemlerin diyen bu zat, maç bittikten... İnsanlar dağılmış. Burada sadece 2 görevli kalmış. Belli bir güruhla gelmiş. Maç da yok. Maçta yok Ali Koç. Gelip buraya insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun. Kim destekliyor seni!"

"Devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Bizim adamları tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne. Bu provokasyon niye! Neticede bir maç oynadık. Ne şampiyonluk maçı? Bizim için şampiyon maçı! Ali Bey bak, haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir tarafı yok."

"Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım."

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürlerle şey yapması kabul edilebilir değil." dedi.

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SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! "Kabul edilecek şeyler değil"
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