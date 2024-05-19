Taraftara çağrı: Kırmızı giyinin

Karaborsada 100 bin TL'nin üzerinde değer biçilen Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri günler öncesinden tükendi. Ev sahibi Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçına özel görsel şov hazırlığına başladı.Sarı-kırmızılı taraftarların GS Store'lara akın etmesi bekleniyor. Yönetim, olası bir şampiyonluk ilanı sonrasında özellikle forma satışlarının daha da artmasını ve rekor bir gelire ulaşılmasını hedefliyor.Yönetim, şampiyonluk için kesenin ağzını da açmış durumda. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktörGalibiyet ve şampiyonluk primi için başkan kesenin ağzını açarken 24. zaferin gelmesi halinde başkanın soyunma odasına inerek miktarı açıklaması bekleniyor.Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.