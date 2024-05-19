Taraftara çağrı: Kırmızı giyinin

Karaborsada 100 bin TL'nin üzerinde değer biçilen Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri günler öncesinden tükendi. Ev sahibi Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçına özel görsel şov hazırlığına başladı. 19 Mayıs'ı da kutlayacak sarı-kırmızı tribünler, 5. yıldız mesajı içeren koreografiye imza atacak. Yönetim de taraftara çağrı yaparak maça gelecek herkesin kırmızı renkte giyinmesini istedi.
REKOR FORMA SATIŞI BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılı taraftarların GS Store'lara akın etmesi bekleniyor. Yönetim, olası bir şampiyonluk ilanı sonrasında özellikle forma satışlarının daha da artmasını ve rekor bir gelire ulaşılmasını hedefliyor.
PRİMİ ÖZBEK AÇIKLAYACAK
Yönetim, şampiyonluk için kesenin ağzını da açmış durumda. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğu F.Bahçe'yi yenerek ilan etmek istediklerini söylerken primle de takıma destek olunacak.
Galibiyet ve şampiyonluk primi için başkan kesenin ağzını açarken 24. zaferin gelmesi halinde başkanın soyunma odasına inerek miktarı açıklaması bekleniyor.
35 MAÇLIK DEV SERİ
Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Evindeki 35 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra Aslan ligde de 24 maçtır kaybetmiyor.