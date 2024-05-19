TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek’in yerine Renato Sanches

Yeni sezon planlamaları için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer önceliği orta sahaya verildi. Rade Krunic'in performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in de Avrupa'dan taliplerinin artması nedeniyle harekete geçti. Fred'in yanına nokta atışı bir takviye planlayan kurmaylar, yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Menajerler vasıtasıyla Renato Sanches ismi Fenerbahçe'ye önerildi. İtalyan ekibi Roma'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki orta sahanın Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de bir araya gelebileceği konuşuluyor. Bu sezon Roma'da 12 resmi maçta forma giyen Renato Sanches, 1 gol kaydetti. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. (Akşam)



