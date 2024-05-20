Arda’nın şovuna Sörloth freni

İspanyol devi Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, La Liga tarihine geçti. Taraftarları kendine hayran bırakan Arda, üst üste 5. golünü attı ve R.Madrid formasıyla La Liga'da 5 gole en hızlı ulaşan isim oldu (297 dakika). 19 yaşındaki on numara, Villarreal karşısına 11'de çıktı ve 14. dakikada takımını öne geçirdi. İlk yarı biterken bir kez daha sahneye çıkan Arda, 45+2'de bir gol daha buldu. Arda, ligde çıktığı son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Villarreal forması giyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise Madrid'e karşı takımının 4 golünü de atan isim oldu (39, 48, 52, 56) ve 23 golle krallık yarışında zirveye oturdu. Müsabaka 4-4 sona erdi.