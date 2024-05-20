Galatasaray’a derbiye özel büyük gelir!

BU sezon iç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için binlerce talep gelince sarı-kırmızılı kulüp görevlileri, çareyi telefonlarını kapatmakta buldu. RAMS Park'ta dün 53 binden fazla kişi vardı.

Konuk Fenerbahçe taraftarı da 2 bin 400 kişilik deplasman tribününü tamamen doldurdu. Kulüp hem sınırlı sayıdaki bilet satışı hem de devreden koltuklardan 20 milyon TL'nin üzerinde gelir elde etti. RAMS Park'taki GS Store mağazasında da izdiham yaşandı. Ek kasalarla taraftarın talepleri karşılandı. Ürün satışıyla birlikte derbinin Galatasaray için cirosu 50 milyon TL oldu.