Kenan Yıldız attı Juventus 1 puana razı oldu!

Serie A'nın 37. haftasında Bologna, Renato Dall'Ara Stadı'nda Juventus'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Riccardo Calafiori'nin 2 ve 53, Santiago Thomas Castro'nun 11. dakikada attığı gollerle 3-0 üstünlük yakaladı.

Juventus, rakibine Federico Chiesa'nın 76, Arkadiusz Milik'in 83 ve Kenan Yıldız'ın 84. dakikada kaydettiği gollerle cevap verdi ve mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı. Maça 57. dakikada dahil olan Kenan, bu sezon Juventus formasıyla 4. golünü attı.

Bu sonuçla 68'er puana yükselen iki takımdan Bologna, averajla Juventus'un önünde üçüncü sırada yer aldı.