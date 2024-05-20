Manchester City 135 yıllık tarihi yeniden yazdı!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında heyecan dolu maçlar oynanırken lider Manchester City, hata yapmayıp sahasında West Ham United'ı 3-1 mağlup etti ve üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan ederek 135 yıllık Premier Lig'de bunu başaran ilk takım oldu.
Guardiola'nın ekibini galibiyete ve kupaya taşıyan golleri Foden (2) ile Rodri attı. Etihad Stadyumu mücadelenin ardından bayram yerine döndü. Taraftarlar sahaya girerek futbolcularla birlikte zaferi kutladı. İspanyol teknik adam da 5'i Premier Lig olmak üzere 37. kupasını kazanmanın sevincini yaşadı.
Arsenal ise bu sezon da şampiyonluk hasretini bitiremedi.