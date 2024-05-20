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Giriş Tarihi: 20.5.2024 11:18

Trabzonspor'dan Andreaw Gravillon sürprizi!

Trabzonspor’dan Andreaw Gravillon sürprizi!

Stoper transferinde pek çok aday üzerinden ilerleyen Süper Lig devi, Adana Demirspor’un başarılı oyuncusu Andreaw Gravillon’u gündemine aldı.

İç piyasada yerli stoper olarak Emirhan Topçu için nabız yoklayan Trabzonspor'un gündemine bir de yabancı oyuncu girdi: Andreaw Gravillon...

Adana Demirspor'un 26 yaşındaki savunmacısının, geniş listede olduğu öğrenildi. Güney ekibinin sezon başında 2.5 milyon euro bonservisle Reims'den kadrosuna kattığı 1.89 boyundaki stoper, bu sezon 32 lig maçında forma giyerken, 2 de gol attı. Gravillon, Avrupa elemeleri ve Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı.

ADANA DEMİRSPOR SIKINTIDA

Ara transferde kadroda küçülmeye giden ve kadrodaki maliyetli pek çok oyuncusunu gönderen Adana Demirspor, geçtiğimiz günlerde transfer yasağıyla karşı karşıya kalmıştı. Ödemeler konusunda sıkıntı çeken lacivert-mavililer, yazın Gravillon'u da elden çıkarabilir. Trabzonspor'un para artı takasta oyuncu teklifi yapabileceği öğrenildi.

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Trabzonspor'dan Andreaw Gravillon sürprizi!
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