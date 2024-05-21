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Giriş Tarihi: 21.5.2024

Final bileti rövanşa kaldı

Final bileti rövanşa kaldı

Süper Lig’e yükselme adına yarı final ilk maçında Çorum ile Bodrum yenişemedi. Cuma günkü rövanşı kazanan, finalde Sakarya’ya rakip olacak

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona ererken, rövanşı kazanan final biletini alacak. Konuk takım, karşılaşmanın 47. dakikasında Samet Yalçın ile öne geçerken, ev sahibi ekip bu gole 58. dakikada Atakan Akkaynak ile cevap verdi. Çorum'da Ahmet İlhan Özek 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın geri kalanında Bodrum baskısını artırsa da başka gol çıkmadı. Bu mücadelenin rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak. Kazanan ekip, play-off finalinde Süper Lig'e yükselmek için Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak.
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Final bileti rövanşa kaldı
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