Final bileti rövanşa kaldı

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona ererken, rövanşı kazanan final biletini alacak. Konuk takım, karşılaşmanın 47. dakikasındaile öne geçerken, ev sahibi ekip bu gole 58. dakikadaile cevap verdi.Maçın geri kalanında Bodrum baskısını artırsa da başka gol çıkmadı. Bu mücadelenin rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak. Kazanan ekip, play-off finalinde Süper Lig'e yükselmek için Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak.