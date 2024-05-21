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Giriş Tarihi: 21.5.2024 15:44

Sacha Boey kararını verdi! Bayern Münih'ten ayrılacak mı?

Sacha Boey kararını verdi! Bayern Münih’ten ayrılacak mı?

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sonrasında iyileşse de kadroya girmekte zorlanan Sacha Boey, kariyer planlamasına dair önemli bir karar aldı.

Florian Plettenberg'in haberine göre; Bayern'e transferinden kısa bir süre sonra sakatlanan ve yakın zamanda sağlığına kavuşan Boey, artık tamamen yeni sezonda yüzde 100 formda kalmaya odaklanmış durumda.

Haberde Alman kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bekin, Bayern'den ayrılmak istemediği ve kendini kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi.

Boey, transferinin ardından ilk iki maçta görev yapmış ancak sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlığını atlatan 21 yaşındaki oyuncu, son 3 maçın ikisinde teknik heyet kararıyla, birinde ise özel izinli olduğu için kadroya alınmamıştı.

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Sacha Boey kararını verdi! Bayern Münih'ten ayrılacak mı?
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