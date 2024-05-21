Son dakika Beşiktaş haberi: Jan-Niklas Beste pazarlığı yüz yüze yapıldı

Beşiktaş, gündemine aldığı Jan-Niklas Beste için bir adım daha attı ve menajeriyle görüştü. Bu sezon Heidenheim ile Bundesliga'da iyi bir sezon geçiren Jan-Niklas Beste, Kartal'ın gözüne kestirdiği isimler arasında yer alıyor. Başarılı sol kanat için hamle yapan siyahbeyazlı ekip geçtiğimiz günlerde menajeri Ersin Akan'ı İstanbul'a davet etmişti. Dün davet sonrası kulüp binasına giden Akan, burada yöneticilerle bir araya geldi. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan oyuncunun talepleri, menajeri vasıtasıyla dinlenirken ayrıca Heidenheim ile görüşmelerin de başlatıldığı kaydedildi. Bu sezon 32 resmi maçta 8 gol, 14 asistle dikkatleri üzerine çeken Alman futbolcu için ciddi bir bonservis gözden çıkarıldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, scoutların önerisi ve teknik değerlendirmelerin ardından başkan Hasan Arat'ın da beğenisini kazandı. Beste için şartlar zorlanacak.



TOPLU İSTİFA



Beşiktaş'ta uzun süredir tartışmalara konu olan Seçme ve Sicil Kurulu istifa etti. 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifaları, yönetim tarafından kabul edilirken ilerleyen günlerde kurul seçimi gerçekleştirilecek.