SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Stefano Pioli sürprizi

Süper Lig'in 37. haftasında liderlik koltuğunda oturan ezeli rakibi Galatasaray'ı devirerek şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Sarı-Lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi bitecek olan İsmail Kartal ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

Kanarya'da takımın kime emanet edileceği belirsizliğini korurken, 8-9 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimine adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, seçildiği takdirde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş da Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklarken, Kanarya'nın gündemine ünlü bir isim daha girdi.

PIOLI LİSTEDE, 3 TALİBİ DAHA VAR

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Milan ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Stefano Pioli ile ilgilendiğini yazdı. Calciomercato kaynaklı haberde, Kanarya'nın ara transfer döneminde Milan'dan transfer ettiği Rade Krunic'in, eski hocası Pioli'nin Fenerbahçe'ye gelmesinde aracılık yapacağı kaydedildi.

Haberde tecrübeli çalıştırıcıyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Atalanta, Napoli ve Bologna'nın da ilgilendiği kaydedildi. 2019/2020 sezonundan bu yana Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli, İtalyan devinin başında çıktığı 239 maçta 1.89 puan ortalaması tutturdu. (Fotomaç)

