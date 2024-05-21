SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Vinicius’un yerine Bertuğ Yıldırım

Galatasaray yaz transfer dönemini için hazırlıklarına devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan Cimbom'da rota hücum hattına çevrildi. Okan Buruk, devre arasında kadroya katılan Carlos Vinicius'tan beklediği performansı alamadı. Deneyimli çalıştırıcı Okan Buruk, yeni bir ismi forvet hattında görmek istiyor.

Galatasaray'ın Fransa'da forma giyen genç oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı listeye aldığı iddia edildi. Rennes forması giyen milli yıldızın gelecek sezon kiralanacağı belirtilmişti. Fransız ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu tecrübesi kazanmasını istiyor. Bertuğ bu sezon 27 maçta oynayan yıldız isim, bu karşılaşmalarda toplam 1 gol ve 2 asiste imza attı. Bertuğ Yıldırım'ın Rennes ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Fransız kulübü, genç forveti Atakaş Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. (Fotomaç)