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Giriş Tarihi: 21.5.2024 15:48

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Vinicius'un yerine Bertuğ Yıldırım

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Vinicius’un yerine Bertuğ Yıldırım

Yeni sezon planlamalarına başlayan Galatasaray'da ayrılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Son oynanan Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan giren ancak varlık gösteremeyen Carlos Vinicius kredisini tüketti. Sezon sonunda Vinicius'a veda edecek olan Cimbom, milli golcü Bertuğ Yıldırım'ı radarına aldı.

Galatasaray yaz transfer dönemini için hazırlıklarına devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan Cimbom'da rota hücum hattına çevrildi. Okan Buruk, devre arasında kadroya katılan Carlos Vinicius'tan beklediği performansı alamadı. Deneyimli çalıştırıcı Okan Buruk, yeni bir ismi forvet hattında görmek istiyor.

Galatasaray'ın Fransa'da forma giyen genç oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı listeye aldığı iddia edildi. Rennes forması giyen milli yıldızın gelecek sezon kiralanacağı belirtilmişti. Fransız ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu tecrübesi kazanmasını istiyor. Bertuğ bu sezon 27 maçta oynayan yıldız isim, bu karşılaşmalarda toplam 1 gol ve 2 asiste imza attı. Bertuğ Yıldırım'ın Rennes ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Fransız kulübü, genç forveti Atakaş Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Vinicius'un yerine Bertuğ Yıldırım
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