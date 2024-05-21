Son dakika haberi: Arda Güler’den Toni Kroos’a veda!

Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos flaş bir kararla sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı. Milli oyuncumuz Arda Güler sosyal medya hesabından yıldız futbolcu için bir veda paylaşımında bulundu.

Birlikte oynayabildikleri için çok şanslı olduğunu söyleyen Arda Güler şu paylaşımda bulundu:

"Seni izlemek, her gün sahada inanılmaz şeyler yaptığınıza tanık olmak ve senden bir şeyler öğrenmeye çalışmak... Gerçek bir futbol efsanesiyle aynı sahayı paylaşma şansına sahip olduğum için minnettarım. Gelecekte senin ve ailen için her şeyin en iyisini diliyorum, her şeyin en iyisini hak ediyorsun Toni Abi. Benim için, Real Madrid için ve futbol için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni tanımak ve senden bir şeyler öğrenmek paha biçilemezdi."