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Giriş Tarihi: 21.5.2024 10:58 Son Güncelleme: 21.5.2024 11:17

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'dan Dybala hamlesi! Derbi sonrası...

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Dybala hamlesi! Derbi sonrası...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye karşı büyük kayıp yaşayan Galatasaray, transferde dikkat çeken bir hamleye imza atacak. Sarı-kırmızılıların Paulo Dybala ile ilgilendiği ifade edildi.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Sarı-kırmızı ekip, Okan Buruk'un Mauro Icardi'yi rahatlatacak bir ismi talep ettiği için Dybala'yı listesine aldığı belirtildi.

Dybala bu sezon Roma formasıyla 38 maçta boy gösterdi. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyla daha önce de yakından ilgilenmişti.

Dybala'nın sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Tecrübeli yıldızın bonservis değeri ise 25 milyon Euro olarak biliniyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'dan Dybala hamlesi! Derbi sonrası...
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