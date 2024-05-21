SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Dybala hamlesi! Derbi sonrası...

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Sarı-kırmızı ekip, Okan Buruk'un Mauro Icardi'yi rahatlatacak bir ismi talep ettiği için Dybala'yı listesine aldığı belirtildi.

Dybala bu sezon Roma formasıyla 38 maçta boy gösterdi. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyla daha önce de yakından ilgilenmişti.

Dybala'nın sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Tecrübeli yıldızın bonservis değeri ise 25 milyon Euro olarak biliniyor.