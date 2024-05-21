Uzun yıllardır Real Madrid formasıyla futbolun zirvesinde yer alan Alman oyuncu Toni Kroos, futbolu bırakacağı tarihi açıkladı. 34 yaşındaki futbolcu, Almanya ile EURO 2024'te mücadele ettikten sonra kariyerine nokta koyacağını açıkladı.

Kroos'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Her zaman söylediğim gibi; Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti."

"Avrupa Şampiyonası sonrasında futbolculuk kariyerimi noktalayacağım."