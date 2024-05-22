Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için bastırıyor! Teklifi arttıracaklar

Bu sezonki başarılı performansıyla Avrupa'nın dev ekiplerinin transfer listesine giren Fenerbahçe'nin istikrarlı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'a karşı Süper Lig'deki son derbi maçına çıkmış oldu.

Sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli sol bek için Arsenal ve Bayer Leverkusen'den resmi teklif geldi. Özellikle İngilizlerin, 24 yaşındaki yıldız konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Ada ekibinin 20 milyon Euro'dan yaptığı ilk teklif, yönetim tarafından düşük bulundu.

2026 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli oyuncu da mümkün olduğunca yüksek bir rakamı kulübüne kazandırmak istiyor. Arsenal'in 20+5 (bonuslar) şeklinde toplamda 25 milyon Euro'yu bulacak yeni bir teklifle tekrar masaya gelmeyi planladığı ifade edildi.