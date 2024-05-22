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Giriş Tarihi: 22.5.2024 12:58 Son Güncelleme: 22.5.2024 13:07

Fenerbahçe'den Danilo hamlesi!

Fenerbahçe’den Danilo hamlesi!

Ligde Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, 6 numara için düşündüğü PSG'nin yıldızı Danilo için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon için kadrosunu genişletmek isteyen sarı-lacivertli takım, 6 numara için düşündüğü oyuncu için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin Sportif direktörü Mario Branco, PSG forması giyen 32 yaşındaki Danilo ile temasa geçti.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNE OLUMLU BAKIYOR

2025'e kadar sözleşmesi olan Portekizli oyuncu, sarı-lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaşırken; önümüzdeki günlerde görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.

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Fenerbahçe'den Danilo hamlesi!
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