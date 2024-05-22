Fenerbahçe’den Danilo hamlesi!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon için kadrosunu genişletmek isteyen sarı-lacivertli takım, 6 numara için düşündüğü oyuncu için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin Sportif direktörü Mario Branco, PSG forması giyen 32 yaşındaki Danilo ile temasa geçti.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNE OLUMLU BAKIYOR

2025'e kadar sözleşmesi olan Portekizli oyuncu, sarı-lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaşırken; önümüzdeki günlerde görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.