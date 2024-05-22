İtalya’da şok haber! Inter, ABD’li şirkete devredildi...

Oaktree, Inter Başkanı Zhang'a kulüp adına 275 milyon Euro borç para verdiği belirtiliyor. Başkan Zhang, bu parayı faiziyle birlikte 380 milyon Euro olarak ödemek zorundaydı. Fakat ödeme yapılamadığı için İtalyan kulübü ABD'li şirkete devredildi.

Inter'in yeni yönetimi, Oaktree tarafından belirlenecek. Takıma ise ne kadar yatırım yapılacağı henüz netleşmiş değil.