İtalya’da şok haber! Inter, ABD’li şirkete devredildi...

İtalya Serie A'da sezonun şampiyonu Inter'de şok yaşanıyor... Kulübün Çinli sahibi Steven Zhang Kangyang geçmişte merkezi Kaliforniya'da bulunan uluslararası fon şirketi Oaktree Kapital isimli fon şirketinden faiziyle para aldığı ortaya çıktı. Paranın son ödeme tarihi geçmesine rağmen ödemenin yapılmadığı ifade edildi. Dün İtalya saati ile 17:00'e kadar verilen süre dolunca ABD'li şirket Inter'in tamamının sahibi oldu.
Oaktree, Inter Başkanı Zhang'a kulüp adına 275 milyon Euro borç para verdiği belirtiliyor. Başkan Zhang, bu parayı faiziyle birlikte 380 milyon Euro olarak ödemek zorundaydı. Fakat ödeme yapılamadığı için İtalyan kulübü ABD'li şirkete devredildi.
Inter'in yeni yönetimi, Oaktree tarafından belirlenecek. Takıma ise ne kadar yatırım yapılacağı henüz netleşmiş değil.