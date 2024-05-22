Messi’nin tarihi lakabını Arda Güler’e taktılar!

Ligin bitimine doğru Real Madrid'de daha fazla forma şansı bulmayan başlayan Arda Güler, sergilediği performansla herkesi etkilemeye devam ediyor. 19 yaşındaki süper solak, La Liga'nın 37. haftasında deplasmanda Villarreal ile oynanan maçı da boş geçmedi.

YILDIZI BİR KEZ DAHA PARLADI



Villarreal maçına ilk 11'de başlayan süper solak, 14. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, ilk yarı bitmeden 45+2'de de sahneye çıktı ve maçtaki ikinci golünü kaydetti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 4-4 sona ererken Arda'nın yıldızı bir kez daha parladı.

İSPANYA'DA YİNE GÜNDEMDE



19 yaşındaki yıldız futbolcunun son dönemdeki iyi performansı, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor. Genç futbolcunun başarısını ele alan özel yazılar, ülke basınında dün yine önemli bir yer kapladı.

ANCELOTTI'DEN ÖVGÜ



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Villarreal maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Arda Güler'in performansına değinen İtalyan teknik adam, "Arda Güler'de özel bir şey var. Bu çocuk mükemmel" ifadelerini kullandı.

KROOS: 'NUTKUM TUTULDU!'



Öte yandan, EURO 2024'ten sonra futbolu bırakma kararı alan Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'un da yıldız futbolcuya övgü yağdırdığı bildirildi. Yine Defensa Central'de yer alan haberde Alman futbolcunun Villarreal maçının ardından, "Yine nutkum tutuldu! Bu yaptığın çok dahice" sözlerini sarf ettiği bildirildi.

440 DAKİKADA ALTI GOL!



Son dönemde ilk 11'de forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, kendisine verilen süreyi en iyi şekilde değerlendirmeyi başardı. Genç futbolcu bu sezon Madrid forması ile çıktığı 440 dakikada 6 gol attı. Arda, İspanya'da henüz asistle tanışmadı.

62 KİLOYDU, 70 KİLO OLDU!



Öte yandan Arda Güler'in fiziksel durumu da inanılmaz bir şekilde iyileşti. Real Madrid'e imza atarken 62 kilo olduğu bildirilen yıldız futbolcunun şu anda 70 kiloya ulaştığı öğrenildi.

MESSİ'NİN 'UZAYLI' LAKABI ARTIK ARDA'DA!



Tüm bu gelişmelerin ardından İspanya'nın önemli gazetelerinden biri olan El Pais, Arda Güler için özel bir makale yayınlandı. 'Uzaylı Arda Güler'in maksimum verimliliği' başlığını taşıyan yazıda, Arda'nın aldığı sınırlı sürelere rağmen, bu kısıtlı zamanda büyük işler yaptığına vurgu yapılarak 'Arda Güler La Liga'da en az yirmi yıldır ilk altı şutunda fileleri havalandıran tek oyuncu' denildi.

'MADRİD ELMASI'



El Debate'de yayınlanan haber ise süper solağın verimliliğine dikkat çekti. 'Madrid Elması Arda, ligin en iyi skor ortalamasına sahip' başlığıyla yayınlanan haberde, "Henüz 19 yaşındaki Türk futbolcu Real Madrid'de sezonun son maçlarında takıma büyük bir güçle girdi. Ligdeki sayıları inanılmaz. Yedi maçta oynadığı toplam 367 dakikada altı gol attı. Bu da her 61 dakikada bir gol attığı ve bu açıdan ligin en etkili oyuncusu olduğunu ortaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.

'ARDA FENOMEN OLACAK'



Marca gazetesinde ise futbolcunun geleceğinin son derece parlak olacağı ifade edildi. Modric ve Kroos sahada olduğu sürece Türk futbolcunun topa yön veren isim olmamasının normal olduğu ancak onun da golleriyle öne çıktığı belirtilerek 'Arda Güler fenomen olacak' denildi.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ



Villarreal deplasmanında iki gol birden atarak, Real Madrid'in öne çıkan oyuncularından olan Arda Güler La Liga'da 37. haftanın en iyi 11'ine de seçildi. Genç futbolcunun yanı sıra aynı maçta dört kez fileleri havalandıran Alexander Sörloth da en iyiler arasında yer aldı.