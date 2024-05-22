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Giriş Tarihi: 22.5.2024 12:19 Son Güncelleme: 22.5.2024 13:07

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Yüksek müjdesi! Böyle paylaştı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Yüksek müjdesi! Böyle paylaştı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek'in son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. EURO 2024'e yetişmek için çaba gösteren 25 yaşındaki yıldızdan sevindirici haber geldi. İşte detaylar...

Geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan İsmail Yüksek, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş derbisinin ilk yarısında sakatlanan yıldız futbolcu, oyuna devam edememişti.

13. dakikada sakatlanan İsmail Yüksek, saha içerisinde kendini yere bırakarak sedyeyle oyundan çıktı. EURO 2024'e yetişmek için tedavi programı uygulanan 25 yaşındaki futbolcudan müjdeli haber geldi.

KOŞULARA BAŞLADI

Ayak bileği bağı kopan 25 yaşındaki orta saha, düz koşulara başladı. İsmail, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

En az 20 güne daha ihtiyaç duyan başarılı futbolcunun koşulara başlaması milli takım için de sevindirici bir haber oldu.

İsmail'in EURO 2024 için durumu yakından takip edilecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Yüksek müjdesi! Böyle paylaştı...
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