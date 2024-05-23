Dortmund’dan Beşiktaş’a Nuri Şahin müjdesi!

Bu sezon teknik direktörler konusunda krizler yaşayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için yeni bir hocayla anlaşmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin ile masaya oturmuş ve genç hocaya teklif yapmıştı.

Alman basını, Dortmund'un Nuri Şahin için kararını verdiğini yazdı. Bild'de yer alan haber göre Nuri Şahin, yaklaşık 6 ay önce Borussia Dortmund'a transfer olduğunda, Terzic'in başarısız olması durumunda teknik direktörlük görevine hemen kendisinin alınacağı da görüşmelerde konuşulmuştu.

DORTMUND İZİN VERDİ

Borussia Dortmund yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde takımını finale çıkaran Edin Terzic'in geleceği için kararını verdi ve genç hocayla yollarına devam edecek. Bu gelişmenin ardından Nuri Şahin'in gitmek istemesi durumunda kulübün buna izin vereceği iddia edildi. Beşiktaş, Nuri Şahin ile anlaşmak adına görüşmelerini devam ettiriyor.