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Giriş Tarihi: 23.5.2024 12:26

Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'e gidiyor!

Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’e gidiyor!

Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'e gitmeye hazırlanıyor. Gösterdiği performansla devlerin radarına giren milli oyuncuya Arsenal talip oldu.

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Oynadığı futbolla devlerine radarına giren milli oyuncuya Arsenal talip oldu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Ferdi Kadıoğlu'ndan büyük bir gelir elde etmek isteyen Fenerbahçe, oyuncusunun bonservisi için de kararını verdi. Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'nin kasasına en az 20 milyon euro para girmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile 50 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'e gidiyor!
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