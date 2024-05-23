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Giriş Tarihi: 23.5.2024 13:36

Hakan Bilal Kutlualp duyurdu! "Alex ve Anelkalardan daha iyileri gelecek"

Hakan Bilal Kutlualp duyurdu! Alex ve Anelkalardan daha iyileri gelecek

Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da yapılacak olan başkanlık seçiminde. Aziz Yıldırım döneminde yönetimde olan Hakan Bilal Kutlualp, Yıldırım'ın seçilmesiyle güzel bir sayfanın açılacağını vurguladı ve "Anelka'ları unutun, daha iyileri gelir. Yıldırım'la 3 sene üst üste şampiyon oluruz." dedi.

Ligde ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe gözler diğer yandan başkanlık seçiminde... Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Hakan Bilal Kutlualp, Akşam Gazetesi'ne yapılacak olan seçimle ilgili konuştu.

''ALEX VE ANELKA'DAN DAHA İYİLERİ GELİR ARTIK"

Hakan Bilal Kutlualp, yaptığı açıklamada, "Bu seçimin bu seneki şampiyon olma durumuyla hiçbir ilgisi yok. 6 yıllık başarısız bir tablo var. Kim seçimi şampiyonluktan önde tutuyorsa o Fenerbahçeli değildir. Aziz Başkan adaylığını açıklayıp 'Derbiyi alırız' dedikten sonra bir hava geldi. Ben de kazanacağız dedim. Derbiyi kazandık, kutlayalım ve Fenerbahçeliler bir araya gelsin istedik. Alex, Anelka transferlerini soruyorlar hep. Artık bunlar geride kaldı. Artık daha iyileri gelir. İddiam şu ki Aziz Yıldırım'la 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşarız." sözlerini sarf etti.

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Hakan Bilal Kutlualp duyurdu! "Alex ve Anelkalardan daha iyileri gelecek"
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