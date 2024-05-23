İstanbul’a 2 final müjdesi

2027'deki final, Ankara'da yapılan stadın bitmesi halinde Başkent'e alınacakBaşarılı spor organizasyonlarıyla adından söz ettiren ve en son 2023'te M.City ile İnter arasındaki Şampiyonlar Ligi finaline sahne olan İstanbul'a iki müjde birden geldi. UEFA, 2026 yılı Avrupa Ligi ile 2027 yılı Konferans Ligi finallerini İstanbul'a verdi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2027 Konferans Ligi Finali'nin inşası devam eden Yeni Ankara Stadyumu'na alınabileceğini açıklarkendedi. UEFA İcra Kurulu Üyesiiseyorumunu yaptı.Türkiye ile birlikte Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği yapmak için Almanya, Romanya ve İskoçya; Konferans Ligi için ise Almanya, İsrail, Norveç ve İskoçya olmak üzere 6 farklı üye federasyon yarıştı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi,yaptığı açıklamada bugün oynanacakTürkiye Kupası finali hakkında konuştu.Tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtenBüyükekşi, "Maalesef özellikle busezon bazı kulüp yöneticileri,ön plana çıkardılar. Beşiktaşve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıylaTFF'de toplantı yaptık.Bunun içinOlimpiyat Stadı'nda yarın (bugün) taraftarlarımıza50 bin Türk bayrağı dağıtacağız.Dostluk, kardeşlik içerisinde Türk milletinincentilmenliğinin öne çıkacağı, konserlerin,gösterilerin, dans gruplarının maç öncesiprogram yapacağı ortam oluşturacağız." ifadelerini kullandı.Büyükeşki EURO 2024 için ise, "Perşembe günü (bugün) hocamız, Milli Takım'ın aday kadrosunu açıklayacak. 5 Haziran'da Ümit Milli Takım ile A Takım bir hazırlık maçı oynayacak. 7 Haziran'da UEFA'ya 26 kişilik kesinleşmiş aday kadro bildirilecek" dedi.