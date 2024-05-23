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Giriş Tarihi: 23.5.2024

İstanbul’a 2 final müjdesi

BERKAY TURAN
İstanbul’a 2 final müjdesi

UEFA, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerini İstanbul’a verdi. İki karşılaşma da Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak

2027'deki final, Ankara'da yapılan stadın bitmesi halinde Başkent'e alınacak

Başarılı spor organizasyonlarıyla adından söz ettiren ve en son 2023'te M.City ile İnter arasındaki Şampiyonlar Ligi finaline sahne olan İstanbul'a iki müjde birden geldi. UEFA, 2026 yılı Avrupa Ligi ile 2027 yılı Konferans Ligi finallerini İstanbul'a verdi. Karar, Dublin'de gerçekleştirilen UEFA İcra Kurulu toplantısının ardından açıklanırken, iki mücadelenin de Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağı kaydedildi.




BAŞKENT'TE İLK OLACAK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2027 Konferans Ligi Finali'nin inşası devam eden Yeni Ankara Stadyumu'na alınabileceğini açıklarken "Stadımız yetişirse Başkent'te ilk kez bir Avrupa finali oynatacağız. Bu stadyumları dünya standartlarının üstüne getirdiği için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimize teşekkür ederim" dedi. UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise "Ben de çok mutlu ve gururluyum. İstanbul, finaller şehri olmaya devam ediyor" yorumunu yaptı.

6 FARKLI FEDERASYON YARIŞTI
Türkiye ile birlikte Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği yapmak için Almanya, Romanya ve İskoçya; Konferans Ligi için ise Almanya, İsrail, Norveç ve İskoçya olmak üzere 6 farklı üye federasyon yarıştı.




BAYRAMI YAŞATACAĞIZ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor'a yaptığı açıklamada bugün oynanacak Türkiye Kupası finali hakkında konuştu. Tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Büyükekşi, "Maalesef özellikle bu sezon bazı kulüp yöneticileri, şiddeti, küfrü, kaosu, tehdidi ön plana çıkardılar. Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla TFF'de toplantı yaptık. Barış, dostluk içerisinde bir maç olmasını dilediler. Bunun için Olimpiyat Stadı'nda yarın (bugün) taraftarlarımıza 50 bin Türk bayrağı dağıtacağız. Dostluk, kardeşlik içerisinde Türk milletinin centilmenliğinin öne çıkacağı, konserlerin, gösterilerin, dans gruplarının maç öncesi program yapacağı ortam oluşturacağız. İnşallah bayram şenliği havasında bir maç oynanacak" ifadelerini kullandı.

KADRO BUGÜN AÇIKLANIYOR
Büyükeşki EURO 2024 için ise, "Perşembe günü (bugün) hocamız, Milli Takım'ın aday kadrosunu açıklayacak. 5 Haziran'da Ümit Milli Takım ile A Takım bir hazırlık maçı oynayacak. 7 Haziran'da UEFA'ya 26 kişilik kesinleşmiş aday kadro bildirilecek" dedi.

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İstanbul’a 2 final müjdesi
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