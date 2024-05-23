Juventus’un yeni hocası Thiago Motta oluyor

İtalya'da sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atıp Bologna'yı 3. sıraya çıkaran ve Şampiyonlar Ligi'ne götüren teknik direktör Thiago Motta, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını resmen açıkladı.

Avrupa'da birçok talibi olan Thiago Motta, Juventus'a evet dedi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamalar ise kısa süre içerisinde yer alacak.

Juventus, son 10 senenin 8'inde teknik direktör olarak görev yapan Massimiliano Allegri ile 17 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.

Torino devi, şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda şampiyon Inter'in 25 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.