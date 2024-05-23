SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan için Hagi iddiası

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yaz transfer sezonu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin bir dönem lisesinde olan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Rangers'la ayrılık noktasına geldi kaydedildi. Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, oğlu Ianis'i de Sarı-Kırmızılı formayla görmek istediğini söylemişti. Hagi, "Galatasaray'da oynadığım için gururluyum. Ümit ediyorum ki, oğlum da bir gün Galatasaray forması giyer" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY İDDİASI

Sezonu Alaves formasıyla İspanya'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki 10 numara, La Liga'da beklentilerin altında kaldı. İskoçya'ya geri dönmeye hazırlanan Hagi'nin, kulübü tarafından bu kez de satış listesine konulduğu açıklandı. Türkiye'de doğan ve Türk vatandaşlığı da bulunan genç yeteneğin transferi için Galatasaray'ın yeniden devreye girebileceği yazıldı. Sezonu İspanya temsilcisi Alaves'te kiralık olarak geçiren Ianis Hagi, bu sezon toplam 27 maça çıktı. Rumen futbolcu söz konusu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)