SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Stat Müdürü Ali Çelikkıran’ın boynu ve kaburgasında kırık var

Stat müdürü Ali Çelikkıran'ın saçını çeken eski F.Bahçeli yönetici Hulusi Belgü de ifadeye çağrılmıştı. Karşılaşma bittikten sonra Fenerbahçelilerin açtığı bayrağa müdahale edince başta İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal tarafından defalarca yumruklu saldırıya maruz kalan, arkasından tekme ve fiziki müdahale ile yere düşen Çelikkıran'ın, çekilen MR sonucunda boynunda ve kaburgasında kırık olduğu ve 15 gün çalışamaz raporu aldığı açıklandı.

Aralarında İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın da olduğu F.Bahçeliler hakkında, Ali Çelikkıran'ı darp ettikleri gerekçesiyle adli işlem başlatılmıştı. Özel boyunluk takılan stat müdürünün durumu sonraki kontrollerde belli olacak.

Ali Çelikkıran, kendisine saldıranlarla ilgili darp raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Olaya karışan Emre Kartal, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı.