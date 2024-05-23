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Giriş Tarihi: 23.5.2024 19:24 Son Güncelleme: 23.5.2024 19:28

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! Beşiktaş - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! Beşiktaş - Trabzonspor maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. 62 kez düzenlenen turnuvanın son maçında ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş - Trabzonspor maçı haberinin tüm detayları...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 62. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maç ile bugün sahibini bulacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Colley, Necip, Masuaku, Salih, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut Güneş, Berat, Bardhi, Visça, Fountas, Onuachu

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

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Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! Beşiktaş - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
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