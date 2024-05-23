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Giriş Tarihi: 23.5.2024 11:56 Son Güncelleme: 23.5.2024 12:17

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçların hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçların hakemleri belli oldu. MHK, "Trendyol Süper Lig'in 38. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." açıklamasını yaptı.

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
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