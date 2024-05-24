Hakan Çalhanoğlu Serie A’da en iyi orta saha seçildi!

Inter ile şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

İtalya Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için aday gösterilmişti.

LİGDE 16 GOLE SKOR KATKISI YAPTI

Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.